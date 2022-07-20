Насамкінець здивував: Джонсон ефектно попрощався з посадою прем’єра (відео)

Борис також закликав допомагати Україні

Друг України Борис Джонсон, який нещодавно подав у відставку з посади прем’єр-міністра Великої Британії, емоційно попрощався зі своєю посадою.

Відповідну заяву політик зробив у середу, 20 липня, під час останньої на посаді серії питань до прем’єра у британському парламенті. Джонсон процитував "Термінатора": "Hasta la vista, baby".

Крім того, Джонсон дав пораду своєму наступнику. Зокрема він закликав захищати українців.

"Я хочу використати останні кілька секунд, пане спікер, щоб дати кілька порад моєму наступнику, ким би він чи вона не була. Тримайтеся поряд з американцями, захищайте українців, виступайте за свободу та демократію всюди", — заявив Борис.

Насамкінець він сказав фразу з культового голлівудського бойовика "Термінатор": "Hasta la vista, baby".

Нагадаємо, відставка Джонсона сталася після серії гучних скандалів у Британії. У червні відбулося голосування щодо вотуму недовіри його кабінету через вечірки, які чиновники влаштовували під час локдауну. Тоді Джонсону вдалося зберегти пост. Однак новим потрясінням стало те, що Борис призначив на урядову посаду Кріса Пінчера, який неодноразово поводився неналежним чином (сексуальні домагання до чоловіків — Ред.). У результаті після чергового скандалу навколо Пінчера відбулася серія відставок в уряді Джонсона, яка торкнулася і самого прем’єра.

Зараз у Великій Британії триває боротьба за крісло прем’єр-міністра країни. Головна претендентка на це місце Пенні Мордонт вже висловилася щодо допомоги для України.