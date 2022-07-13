Хто замість Джонсона? Завершився перший тур виборів у Британії, залишилися шість кандидатів

У другий тур не пройшли Джеремі Гант та Надхім Захаві

У середу, 13 липня, у Великій Британії пройшов перший тур виборів нового лідера Консервативної партії, який має стати прем'єр-міністром країни замість Бориса Джонсона, який подав у відставку. За підсумками голосування у другий тур пройшли шестеро політиків. Про це повідомляє The Guardian.

Так, у другому турі прем'єра Великої Британії обиратимуть з-поміж таких кандидатів: ексглави Міноборони Пенні Мордонт, ексзаступника міністра у справах жінок Кемі Баденок, ексглави Мінфіну Ріші Сунак, глави МЗС Ліз Трасс, голови міжнародного комітету палати Тома Тугендхата, генпрокурора Англії та Уельсу Суеллі Браверман.

Видання пише, що лідером голосування виявився колишній очільник Мінфіну Ріші Сунак, за якого проголосували 88 осіб. Він впевнено випередив найближчого свого суперника. Ще 67 голосів отримала ексглава Міноборони Пенні Мордаунт, випередивши главу МЗС Ліз Трасс (50 голосів), яку до останнього вважали фавориткою та наступницею Бориса Джонсона. Ексміністр з питань рівності Кемі Баденох отримав 40 голосів, а голова спеціального комітету із закордонних справ Палати громад Том Тугендхат — 37 голосів.

З виборчих перегонів за посаду прем'єр-міністра Британії вибули колишній глава британського МЗС Джеремі Гант та чинний голова Мінфіну Надхім Захаві. За першого віддали голоси всього 18 голосів, а за другого — 25. Для переходу в другий тур кандидат були необхідні 30 голосів.

Нагадаємо, що Борис Джонсон повідомив про свою відставку з посади британського прем'єра та голови Консервативної партії Сполученого Королівства під час виступу на Даунінг-стріт 7 липня. Цьому передувало масове звільнення міністрів його уряду, які паралельно закликали Джонсона зробити те ж саме, а потім прибули до нього особисто й просили скласти свої повноваження. Причиною цього стало декілька скандалів в уряді Великої Британії.