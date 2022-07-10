Що чекає на Бориса Джонсона після відставки? ЗМІ дізнались про можливі плани політика

Поки політик взяв невелику паузу, роздумуючи про своє майбутнє

Поки ще чинний прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який днями заявив про свою відставку, може повністю залишити політичну ниву. На такі міркування його могла підштовхнути не лише скандальна ситуація щодо звільнення, а й низка поразок, які очолювана ним Консервативна партія (торі) здобула під час додаткових виборів у південних регіонах країни.

Таку інформацію повідомляє видання The Telegraph, посилаючись на дані особистих джерел у Вестмінстері та наближених до Джонсона людей. Остаточного рішення політик поки не прийняв, вирішивши порадитись із членами родини.

Швидше за все, робити це він може в заміському будинку Чекерс Корт, який переходить від прем’єра до прем’єра разом із посадою. Цілком імовірно, що нинішній вікенд, на який він поїхав разом із рідними, може виявитися одним із останніх, які він зможе провести в цій резиденції на території Бакінгемширу.

Чекерс Корт – резиденція прем’єрів Британії

Про те, що він думає піти з політики, говорять одразу кілька високопоставлених джерел. Вони стверджують, що зараз Джонсон має два конкретні варіанти: або повторити долю Терези Мей, залишившись у палаті громад, або піти у відставку остаточно.

"Він підводить підсумки і дивиться, де ми знаходимося, — заявив один із джерел видання. — Зараз він не відступає, але це не означає, що він знову підніметься".

Як варіант подальшої кар’єри для Джонсона — це його повернення до письменницької роботи, а також публічних виступів, як це роблять британські політики. Однак особливо гостро для прем'єра та його сім’ї зараз може стати питання грошей та місця проживання.

Все тому, що зараз Борис Джонсон проживає в відремонтованій квартирі, розташованій на Даунінг-стріт, проте вона є власністю уряду. Однак його особистий заміський будинок зданий в оренду, як і лондонська квартира. До того ж, після відставки з посади прем’єра Джонсон втратить щонайменше половину своїх щомісячних доходів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як на відставку британського прем’єра відреагувала Україна: це і найвище політичне керівництво, і тисячі звичайних вдячних громадян.

Також ми писали, що місце Джонсона міг посісти нинішній міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес. Однак днями він особисто спростував подібну інформацію, заявивши, що залишиться на посаді, яку він займає.