Что ждет Бориса Джонсона после отставки? СМИ разузнали о возможных планах политика

Пока политик взял небольшую паузу, раздумывая о своем дальнейшем будущем

Пока еще действующий премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, на днях заявивший о своем уходе в отставку, может полностью покинуть политическое поприще. На такие размышления его могла подтолкнуть не только скандальная ситуация насчет увольнения, но и ряд поражений, которые возглавляемая им Консервативная партия (тори) одержала во время дополнительных выборов в южных регионах страны.

Такую информацию сообщает издание The Telegraph, ссылаясь на данные личных источников в Вестминстере и приближенных к Джонсону людей. Окончательного решения политик пока не принял, решив посовещаться с членами семьи.

Судя по всему, делать это он может в загородном доме Чекерс Корт, который переходит от премьера к премьеру вместе с должностью. Вполне вероятно, что нынешний уик-энд, на который он уехал вместе с родными, может оказаться одним из последних, которые он сможет провести в этой резиденции на территории Бакингемшира.

Чекерс Корт - резиденция премьеров Британии

О том, что он подумывает уйти из политика, говорят сразу несколько высокопоставленных источников. Они утверждают, что сейчас у Джонсона есть два конкретных варианта: или повторить судьбу Терезы Мэй, оставшись в палате общин, или уйти в отставку окончательно.

"Он подводит итоги и смотрит, где мы находимся, — заявил один из источников издания. — Сейчас он не отступает, но это не значит, что он снова встанет".

Как вариант последующей карьеры для Джонсона — это его возвращение к писательской работе, а также публичным выступлениям, как это часто делают британские политики. Однако особо остро для политика и его семьи сейчас может стать вопрос денег, а также места жительства.

Все потому, что на данный момент Борис Джонсон проживает в отремонтированной квартире, расположенной на Даунинг-стрит, однако она является собственностью правительства. Однако его личный загородный дом сдан в аренду, так же как и лондонская квартира. К тому же, после отставки с поста премьера Джонсон потеряет минимум половину своих ежемесячных доходов.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как на отставку британского премьера отреагировала Украина: это и высшее политическое руководство, и тысячи обычных благодарных граждан.

Также мы писали, что место Джонсона мог занять нынешний министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Однако на днях он лично опроверг подобную информацию, заявив, что останется на занимаемом им посту.