Украинцы завалили Instagram Джонсона после прощального поста о Зеленском: что пишут

Украинцы ответили премьер-министру Великобритании на его обращение к Зеленскому

В настоящее время временно исполняющий обязанности премьер-министра Великобритании Борис Джонсон, который 7 июля решил уйти в отставку, написал слова поддержки Украине и поблагодарил Зеленского за дружбу.

Соответствующий пост он разместил в своем Инстаграмме.

За три часа он собрал 58 тысяч реакций и более 5,5 тысячи комментариев. Львиная доля из них – благодарность от украинцев.

"Вас так любят и уважают в Украине! Теперь вы знаете, насколько мы искренни, и мы очень благодарны вам за поддержку! Теперь вы наш друг! Слава Украине!", — написала пользовательница.

"Спасибо от всего украинского народа", "Украина любит вас", "Спасибо за поддержку, вам всегда рады видеть в Украине, Вы настоящий друг украинского народа", "Борис, вы наш герой! От всех людей в Украине!", "Борис, украинцы вас тоже любят", — писали украинцы.

Многие пользователи просто оставили желтые и синие сердечки рядом с британским флагом.

Напомним, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 7 июля сделал заявление об уходе в отставку после того, как за сутки уволились 12 министров его парламента. Все они призывали Джонсона последовать за ними. Причиной массовых отставок стал секс-скандал с участием члена команды Джонсона Криса Пинчера. Джонсону выражали вотум недоверия 6 июня, однако необходимое количество голосов среди депутатов не набралось. Это дало ему иммунитет от увольнения на год.