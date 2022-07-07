"Ты герой, тебя все любят": Джонсон после отставки обратился к Зеленскому

Британский премьер поблагодарил Зеленского за дружбу

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который принял решение покинуть свой пост, обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Соответствующий пост Джонсон опубликовал в четверг, 7 июля, в своем микроблоге в Twitter. Накануне Борис пообщался с главой украинского государства по телефону.

"Поговорил с президентом Зеленским ранее, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку Украины со стороны Соединенного Королевства — мы будем оказывать жизненно важную оборонную помощь столько, сколько потребуется. Спасибо за дружбу Владимир, ты герой, тебя все любят", — написал Борис.

Напомним, отставка Джонсона явилась следствием нескольких громких скандалов. В июне состоялось голосование по вотуму недоверия его кабинету из-за вечеринок, которые чиновники устраивали во время локдауна. Тогда Джонсону удалось сохранить пост. Очередным скандалом стало то, что Джонсон назначал на должность Криса Пинчера – члена Консервативной партии, неоднократно пойманного на сексуальных домогательствах к мужчинам. Борис признал, что совершил серьезную ошибку, после чего началась череда увольнений в правительстве, что в итоге привело к отставке и самого Джонсона.

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К слову, уже известен и вероятный преемник Бориса на посту премьера.