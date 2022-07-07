Отставка Джонсона: Зеленский рассказал, чего ждет дальше

Президент Украины убежден, что политика Великобритании после отставки Джонсона не изменится

Новость о том, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ушел в отставку, огорчила президента Украины Владимира Зеленского. Глава нашего государства назвал британского премьера "настоящим другом Украины" и выразил уверенность, что политика Британии по отношению к Украине не изменится в ближайшее время.

Об этом в четверг, 7 июля, украинский президент сказал во время интервью журналисту Вольфу Блитцеру из CNN, когда его попросили прокомментировать резонансную тему.

"Украина многое получила от своих отношений с премьер-министром, в том числе прежде всего военную поддержку", — заявил Зеленский.

При этом президент Украины считает, что политика Великобритании, в частности по отношению к Украине, в ближайшее время не изменится, несмотря на отставку Джонсона.

Стоит отметить, что Борис Джонсон сообщил о своей отставке с поста британского премьера и главы Консервативной партии Соединенного Королевства во время выступления на Даунинг-стрит 7 июля. Этому предшествовало массовое увольнение министров его правительства, которые параллельно призывали Джонсона сделать то же самое, а затем прибыли к нему лично и просили сложить свои полномочия.

Причиной тому стали несколько скандалов в правительстве Великобритании, в частности, тема домогательств к сотрудникам мужского пола со стороны бывшего заместителя "парламентского организатора" Криса Пинчера. Сначала Джонсон пытался дистанцироваться от этой темы, а потом признал, что слышал об этом, но закрыл глаза и назначил его на должность. А в июне Джонсону хотели объявить вотум недоверия из-за "ковидных вечеринок", которые британские чиновники решились устроить во время локдауна. Тогда для этого не хватило голосов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Джонсон придумал новый способ помочь украинской армии. Речь идет о программе подготовки для украинских военных. Он предлагает тренировать до 10 тысяч наших воинов каждые 120 дней.