Відставка Джонсона: Зеленський розповів, чого чекає далі

Президент України переконаний, що політика Великої Британії після відставки Джонсона не зміниться

Новина про те, що прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон пішов у відставку, засмутила президента України Володимира Зеленського. Глава нашої держави назвав британського прем'єра "справжнім другом України" й висловив упевненість, що політика Британії відносно України не зміниться найближчим часом.

Про це у четвер, 7 липня, український президент сказав під час інтерв'ю журналісту Вольфу Блітцеру з CNN, кого його попросили прокоментувати резонансну тему.

"Україна багато отримала від своїх відносин з прем'єр-міністром, у тому числі насамперед військову підтримку", — заявив Зеленський.

При цьому президент України вважає, що політика Великої Британії, зокрема стосовно України, найближчим часом не зміниться, попри відставку Джонсона.

Варто зазначити, що Борис Джонсон повідомив про свою відставку з посади британського прем'єра та голови Консервативної партії Сполученого Королівства під час виступу на Даунінг-стріт 7 липня. Цьому передувало масове звільнення міністрів його уряду, які паралельно закликали Джонсона зробити те ж саме, а потім прибули до нього особисто й просили скласти свої повноваження.

Причиною цього стало декілька скандалів в уряді Великої Британії, зокрема, тема домагань до співробітників чоловічої статі з боку колишнього заступника "парламентського організатора" Кріса Пінчера. Спочатку Джонсон намагався відсахнутися від цієї теми, а потім визнав, що чув про це, але закрив очі й призначив його на посаду. А в червні Джонсону хотіли оголосити вотум недовіри через "ковідні вечірки", які британські урядовці наважилися влаштувати під час локдауну. Тоді для цього не вистачило голосів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Джонсон вигадав новий спосіб допомогти українській армії. Мова про програму підготовки для українських військових. Він пропонує тренувати до 10 тисяч наших воїнів кожні 120 днів.