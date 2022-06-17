Джонсон вигадав новий спосіб допомогти українській армії

Британський лідер не оминув увагою й гарантії безпеки для України

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який несподівано прибув у Київ, запропонував програму підготовки для українських військових. Він пропонує тренувати до 10 тисяч наших воїнів кожні 120 днів.

Як передає Reuters, про це Джонсон говорив з українським президентом Володимиром Зеленським під час зустрічі у Києві.

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Так, британський прем'єр запропонував дійсно масштабні тренування для десятків тисяч українських військових. За словами Джонсона, навчання можна розгорнути таким чином, щоб кожні 120 днів тренувалися по 10 тисяч наших воїнів.

Крім того, він підкреслив, що його неоголошений візит в Україну — це чіткий та простий меседж українському народу, що Велика Британія підтримує Україну.

"І ми будемо з вами, поки ви врешті не переможете", — резюмував Борис Джонсон.

Ще одна важлива заява прем'єр-міністр Великої Британії стосувалася гарантій безпеки для України. Він зазначив, що наша країна отримає їх після того, як на території не буде російських військ.

Джонсон додав, що переговори про майбутнє України можуть розпочатися тоді, коли українська влада контролюватиме всю територію країни.

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Раніше "Телеграф" повідомляв, що британський прем'єр прибув у Київ з несподіваним візитом у п'ятницю, 17 травня. Він одразу приїхав у Маріїнський палац, де зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Пізніше в Офісі президента розповіли, що Зеленський та Джонсон обговорили постачання для України важкого озброєння, а також систем протиповітряної оборони.