Несподіваний візит Джонсона до Києва: Єрмак пояснив, про що говорили

Друг України приїхав із офіційним візитом

У п’ятницю, 17 червня, Київ з офіційним візитом несподівано відвідав прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

Глава офісу президента України Андрій Єрмак на своєму telegram-каналі розкрив подробиці зустрічі Джонсона із президентом України Володимиром Зеленським.

Єрмак повідомив, що Зеленський обговорив із Джонсоном постачання важкого озброєння, а також систем протиповітряної оборони. Глава держави також торкнувся теми гарантій безпеки для України.

"Ми обговорили з Борисом необхідність постачання важкої зброї та систем ППО, економічну підтримку України, посилення санкційного тиску на росію, зокрема, пропозиції міжнародної групи Макфола-Єрмака, а також гарантії безпеки для України та необхідність компенсації росією завданих збитків нашій державі. І, звісно, нашу перемогу у війні за Незалежність", — написав Єрмак.

Додамо, що попередній візит британського прем’єр-міністра до України відбувся 9 квітня. Раніше Джонсон пояснив марність договорів із главою кремля володимиром путіним.