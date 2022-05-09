Джонсон звернувся до українців 9 травня та розповів, чим закінчиться російське вторгнення

Прем’єр Британії записав відеозвернення для українців

Велика Британія не сумнівається, що Україна здобуде перемогу і зможе відбити навалу російських окупантів.

Про це розповів прем’єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон під час свого звернення 9 травня.

"Я ніколи не був більш впевнений, що Україна переможе. Велика Британія стоятиме пліч-о-пліч з Україною стільки, скільки буде потрібно", — сказав він.

За його словами, українці зруйнували плани російського диктатора володимира путіна, коли відбили атаку на Київ, також він наголосив, що наша країна тримається вже 75 днів, хоча росія розраховувала на швидку перемогу.

Джонсон зазначив, що Україна продемонструвала усьому світу, що немає такої загрози, з якою не зміг би впоратися народ, який вирішив бути вільним.

Він додав, що Британія продовжуватиме стояти на боці українців поки що це необхідно, а також зазначив, що Лондон уже постачає зброю для ЗСУ, а після завершення війни допоможе відбудувати Україну та захиститися від загроз у майбутньому.

Як повідомлялося раніше, увечері 9 травня президент США Джо Байден підписав історичний документ, яким уперше після Другої світової війни Вашингтон відкриває програму ленд-лізу. Це було зроблено з метою забезпечити Україні швидкий доступ до постачання зброї та техніки.