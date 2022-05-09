Укр

Джонсон обратился к украинцам 9 мая и рассказал, чем закончится российское вторжение

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Борис Джонсон Новость обновлена 09 мая 2022, 23:04
Борис Джонсон

Премьер Британии записал видеообращение для украинцев

Великобритания не сомневается в том, что Украина одержит победу и сможет отбить нашествие российских оккупантов.

Об этом рассказал премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон во время своего обращения 9 мая.

"Я никогда не был более уверен, что Украина победит. Великобритания будет стоять плечом к плечу с Украиной столько, сколько потребуется", — сказал он.

По его словам, украинцы разрушили планы российского диктатора владимира путина, когда отразили атаку на Киев, также он подчеркнул, что наша страна держится уже 75 дней, хотя россия рассчитывала на быструю победу.

Джонсон отметил, что Украина продемонстрировала всему миру, что нет такой угрозы, с которой не смог бы справиться народ, решивший быть свободным.

Он добавил, что Британия будет продолжать стоять на стороне украинцев пока это необходимо, а также отметил, что Лондон уже поставляет оружие для ВСУ, а после завершения войны поможет отстроить Украину и защититься от угроз в будущем.

Как сообщалось ранее, вечером 9 мая президент США Джо Байден подписал исторический документ, которым впервые после Второй мировой войны Вашингтон открывает программу ленд-лиза. Это было сделано с целью обеспечить Украине быстрый доступ к поставкам оружия и техники.

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