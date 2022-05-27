Джонсон на яскравому прикладі пояснив марність договорів із путіним

За словами політика, у росії не шкодують "м’яса", щоб звітувати про "перемоги"

Британський прем’єр-міністр Борис Джонсон, який раніше запропонував Україні новий альянс, назвав російського диктатора володимира путіна справжнім крокодилом у політиці. Саме тому Україні не варто вести з ним прямі переговори, адже довіряти такій людині неможливо.

Про це політик говорив під час інтерв’ю з журналістами Bloomberg UK.

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На його думку, російський лідер зараз схожий на хижака, який полює на ваші кінцівки, поки ви намагаєтеся говорити з ним. Таким яскравим прикладом він проводить паралелі з нападом армії рф та захопленням частини території України, якою тепер Кремль фактично "торгується".

"Як ви можете мати справу з крокодилом, коли він їсть вашу ліву ногу? — цікавиться Борис Джонсон, відразу додаючи: — Цьому хлопцеві зовсім не можна довіряти".

Також під час розмови з журналістами політик наголосив, що розрахунок путіна не включає турботу про людей — при чому як про українців, так і росіян. Це, за його словами, виразно видно завдяки "прогризанню землі на Донбасі" російськими військовими. Попри те, що окупаційна армія втрачає багато особового складу, лідер Кремля все ще не здатний зупинитися.

"Він продовжує домагатися поступового, повільного, але, боюсь, відчутного прогресу, — зі жалем констатує Джонсон. — Тому абсолютно необхідно, щоб ми продовжували підтримувати українців у військовому плані".

Таким чином він підтримав необхідність постачання реактивних систем залпового вогню для ЗСУ від імені західних партнерів. Британський прем’єр переконаний, що це допоможе нашій країні захиститися від жорстких обстрілів з боку росії.

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Додамо, що це вже не вперше, коли Джонсон порівнює путіна з крокодилом. Раніше також йшлося про нелогічність переговорів із лідером Кремля, коли той намагається шантажувати українську владу ситуацією на окупованій території.

Також "Телеграм" розповідав, що британський політик впевнений — немає нічого поганого в тому, якщо ВСУ бити по військових об’єктах на території рф. За часів війни будь-які засоби хороші, вважає він.