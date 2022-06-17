Борис Джонсон знову несподівано приїхав до Києва

Зеленський відверто зрадів зустрічі з партнером України

У п'ятницю, 17 червня, у Київ з офіційним візитом несподівано завітав прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який від початку російського вторгнення став на бік України.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, який зустрів британського прем'єра на порозі Маріїнського палацу.

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"Багато днів цієї війни довели: підтримка України з боку Великої Британії тверда й рішуча. Радий знову бачити в Києві великого друга нашої країни Бориса Джонсона", — зазначив Зеленський.

Судячи з опублікованих кадрів, Джонсон був радий зустрічі з Зеленським і у стінах Маріїнського палацу прем'єр Великої Британії подарував українському президенту книгу. Після цього представники двох країн сіли за стіл переговорів.

Додамо, що на момент публікації новини деталей розмови Джонсона та Зеленського не повідомлялося.

Варто зазначити, що візит Бориса Джонсона до сьогодні представники влади тримали у секреті. "Телеграф" ще вчора отримав інформацію про те, що до Києва прямує важливий іноземний чиновник — повідомлялося про візит з високим рівнем безпеки, однак до останнього імені гостя не повідомляли.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, за підтримки Бориса Джонсона Велика Британія надасть Україні посилений пакет військової допомоги. Додамо, що попередній візит британського прем'єр-міністра в Україну відбувся 9 квітня.