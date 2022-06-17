Борис Джонсон снова неожиданно приехал в Киев

Зеленский откровенно обрадовался встрече с партнером Украины

В пятницу, 17 июня, Киев с официальным визитом неожиданно посетил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который с начала российского вторжения встал на сторону Украины.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, который встречал британского премьера на пороге Мариинского дворца.

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"Многие дни этой войны доказали: поддержка Украины со стороны Великобритании тверда и решительна. Рад снова видеть в Киеве большого друга нашей страны Бориса Джонсона", — отметил Зеленский.

Судя по опубликованным кадрам, Джонсон был рад встрече с Зеленским и в стенах Мариинского дворца премьер Великобритании подарил украинскому президенту книгу. После этого представители двух стран сели за стол переговоров.

Добавим, что в момент публикации новости деталей разговора Джонсона и Зеленского не сообщалось.

Стоит отметить, что визит Бориса Джонсона до сегодняшнего дня представители власти держали в секрете. "Телеграф" еще вчера получили информацию о том, что в Киев следует важный иностранный чиновник — сообщалось о визите с высоким уровнем безопасности, однако до последнего имени гостя не сообщали.

Как сообщал "Телеграф" ранее, при поддержке Бориса Джонсона Великобритания предоставит Украине усиленный пакет военной помощи. Добавим, что предыдущий визит британского премьер-министра в Украину состоялся 9 апреля.