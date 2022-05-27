Джонсон на ярком примере объяснил бесполезность договоров с путиным

По словам политика, в россии не жалеют "мяса", чтобы отчитываться о "победах"

Британский премьер-министр Борис Джонсон, ранее предложивший Украине новый альянс, назвал российского диктатора владимира путина настоящим крокодилом в политике. Именно поэтому Украине не стоит вести с ним прямые переговоры, ведь доверять такому человеку невозможно.

Об этом политик говорил во время интервью с журналистами Bloomberg UK.

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По его мнению, российский лидер сейчас похож на хищника, который охотится на ваши конечности, пока вы пытаетесь с ним говорить. Таким ярким примером он проводит параллели с нападением армии рф и захватом части территории Украины, которой теперь Кремль фактически "торгуется".

"Как вы можете иметь дело с крокодилом, когда он ест вашу левую ногу? — интересуется Борис Джонсон, тут же добавляя: — Этому парню совершенно нельзя доверять".

Также во время разговора с журналистами политик подчеркнул, что расчет путина не включает беспокойство о людях — при чем как украинцах, так и россиянах. Это, по его словам, отчетливо видно благодаря "прогрызанию земли на Донбассе" российскими военными. Несмотря на то, что оккупационная армия теряет очень много личного состава, лидер Кремля все еще не способен остановиться.

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"Он продолжает добиваться постепенного, медленного, но, боюсь, ощутимого прогресса, — с сожалением констатирует Джонсон. — Поэтому абсолютно необходимо, чтобы мы продолжал поддерживать украинцев в военном плане".

Таким образом он поддержал необходимость поставок реактивных систем залпового огня для ВСУ от имени западных партнеров. Британский премьер уверен, что это поможет нашей стране защититься от жестких обстрелов со стороны россии.

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Добавим, что это уже не первый раз, когда Джонсон сравнивает путина с крокодилом. Ранее речь также шла о нелогичности переговоров с лидером Кремля, когда тот пытается шантажировать украинскую власть ситуацией на оккупированной территории.

Также "Телеграм" рассказывал, что британский политик уверен — нет ничего плохого в том, если ВСУ будут бить по военным объектам на территории рф. Во времена войны любые средства хороши, считает он.