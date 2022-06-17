Джонсон придумал новый способ помочь украинской армии

Британский лидер не обошел вниманием и гарантии безопасности для Украины

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, неожиданно прибывший в Киев, предложил программу подготовки для украинских военных. Он предлагает тренировать до 10 тысяч наших воинов каждые 120 дней.

Как передает Reuters, об этом Джонсон говорил с украинским президентом Владимиром Зеленским во время встречи в Киеве.

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Так, британский премьер предложил действительно масштабные тренировки для десятков тысяч украинских военных. По словам Джонсона, обучение можно развернуть таким образом, чтобы каждые 120 дней тренировались по 10 тысяч наших воинов.

Кроме того, он подчеркнул, что его необъявленный визит в Украину – это четкий и простой месседж украинскому народу, что Великобритания поддерживает Украину.

"И мы будем с вами, пока вы в конце концов не победите", — резюмировал Борис Джонсон.

Еще одно важное заявление премьер-министр Великобритании касалось гарантий безопасности для Украины. Он отметил, что наша страна получит их после того, как на территории не будет российских войск.

Джонсон добавил, что переговоры о будущем Украины могут начаться, когда украинские власти будут контролировать всю территорию страны.

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Ранее "Телеграф" сообщал, что британский премьер прибыл в Киев с неожиданным визитом в пятницу, 17 мая. Он сразу же приехал в Мариинский дворец, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Позже в Офисе президента рассказали, что Зеленский и Джонсон обсудили поставки для Украины тяжелого вооружения, а также систем противовоздушной обороны.