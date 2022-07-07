Укр

Не стоило делать из Джонсона кумира - Денис Попович

Автор
Денис Попович Денис Попович
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Автор
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Борис Джонсон Новость обновлена 07 июля 2022, 23:09
Борис Джонсон

Военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович прокомментировал отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона

На данном историческом этапе не имеет значения, кто будет новым премьером Великобритании, Джонсон или кто-то другой.

Не стоило делать из него кумира, называть его именем улицы — для этого у нас уже достаточно собственных Героев.

Он только внедрял политику своего государства.

А политика Британии состоит в том, чтобы восстановить могущество своей Империи.

То есть это знаменитые британские Интересы, в круг которых включена Украина, продемонстрировавшая способность защищаться.

Именно исполнением этих интересов обусловлена и дальнейшая поддержка украинской борьбы.

Поэтому еще раз повторюсь, на данном историческом этапе для нас неважно, кто будет следующим премьером Великобритании.

Источник — Facebook Дениса Поповича.

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Теги:
#Великобритания #Борис Джонсон