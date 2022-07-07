Не стоило делать из Джонсона кумира - Денис Попович
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Военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович прокомментировал отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона
На данном историческом этапе не имеет значения, кто будет новым премьером Великобритании, Джонсон или кто-то другой.
Не стоило делать из него кумира, называть его именем улицы — для этого у нас уже достаточно собственных Героев.
Он только внедрял политику своего государства.
А политика Британии состоит в том, чтобы восстановить могущество своей Империи.
То есть это знаменитые британские Интересы, в круг которых включена Украина, продемонстрировавшая способность защищаться.
Именно исполнением этих интересов обусловлена и дальнейшая поддержка украинской борьбы.
Поэтому еще раз повторюсь, на данном историческом этапе для нас неважно, кто будет следующим премьером Великобритании.
Источник — Facebook Дениса Поповича.
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