Військовий оглядач, головний редактор "Апострофа" Денис Попович прокоментував відставку прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона

На даному історичному етапі немає жодного значення, хто буде новим прем'єром Великої Британії, Джонсон чи хтось інший.

Не варто було робити з нього кумира, називати його іменем вулиці — для цього у нас вже достатньо власних Героїв.

Він лише впроваджував політику своєї держави.

А політика Британії полягає в тому, щоб відновити могутність своєї Імперії.

Тобто це знамениті британські Інтереси, в коло яких включена Україна, яка продемонструвала здатність захищатися.

Саме виконанням цих інтересів зумовлена й подальша підтримка української боротьби.

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А тому ще раз повторюся, на даному історичному етапі для нас неважливо, хто буде наступним прем'єром Великої Британії.

Джерело — Facebook Дениса Поповича.