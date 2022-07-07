Не варто було робити з Джонсона кумира - Денис Попович
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Військовий оглядач, головний редактор "Апострофа" Денис Попович прокоментував відставку прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона
На даному історичному етапі немає жодного значення, хто буде новим прем'єром Великої Британії, Джонсон чи хтось інший.
Не варто було робити з нього кумира, називати його іменем вулиці — для цього у нас вже достатньо власних Героїв.
Він лише впроваджував політику своєї держави.
А політика Британії полягає в тому, щоб відновити могутність своєї Імперії.
Тобто це знамениті британські Інтереси, в коло яких включена Україна, яка продемонструвала здатність захищатися.
Саме виконанням цих інтересів зумовлена й подальша підтримка української боротьби.
А тому ще раз повторюся, на даному історичному етапі для нас неважливо, хто буде наступним прем'єром Великої Британії.
Джерело — Facebook Дениса Поповича.
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