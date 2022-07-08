Українці завалили Instagram Джонсона після прощального посту про Зеленського: що пишуть

Українці відповіли прем'єр-міністру Великої Британії на його звернення до Зеленського

Нині тимчасово виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Великої Британії Борис Джонсон, який 7 липня вирішив піти у відставку, написав слова підтримки Україні та подякував Зеленському за дружбу.

Відповідний пост він розмістив у своєму Інстаграмі.

За три години він зібрав 58 тисяч реакцій та понад 5,5 тисяч коментарів. Левова частка з них — вдячність від українців.

"Вас так люблять і поважають в Україні! Тепер ви знаєте, наскільки ми щирі, і ми надзвичайно вдячні вам за підтримку! Тепер ви наш друг! Слава Україні!", — написала користувачка.

"Дякуємо від усього українського народу", "Україна любить вас", "Дякуємо за підтримку, вам завжди раді бачити в Україні, Ви справжній друг українського народу", "Борисе, ви наш герой! Від всіх людей в Україні!", "Борисе, українці вас також люблять", — писали українці.

Багато хто з користувачів просто залишив жовті та сині сердечка поряд із британським прапором.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон 7 липня зробив заяву про те, що йде у відставку після того, як за добу звільнилися 12 міністрів його парламенту. Усі вони закликали Джонсона піти слідом за ними. Причиною масових відставок став секс-скандал за участі члена команди Джонсона Кріса Пінчера. Джонсону висловлювали вотум недовіри 6 червня, однак необхідної кількості голосів серед депутатів не набралося. Це дало йому імунітет від звільнення на рік.