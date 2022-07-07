"Ти герой, тебе всі люблять": Джонсон після відставки звернувся до Зеленського

Британський прем’єр подякував Зеленському за дружбу

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який ухвалив рішення залишити свою посаду, звернувся до президента України Володимира Зеленського.

Відповідний пост Джонсон опублікував у четвер, 7 липня, у своєму мікроблозі в Twitter. Напередодні Борис поспілкувався із главою української держави по телефону.

"Поговорив із президентом Зеленським раніше, щоб підтвердити непохитну підтримку України з боку Сполученого Королівства — ми надаватимемо життєво важливу оборонну допомогу стільки, скільки потрібно. Дякую за дружбу Володимире, ти герой, тебе всі люблять", — написав Борис.

Нагадаємо, відставка Джонсона стала наслідком кількох гучних скандалів. У червні відбулося голосування щодо вотуму недовіри його кабінету через вечірки, які чиновники влаштовували під час локдауну. Тоді Джонсону вдалося зберегти пост. Ще одним скандалом стало те, що Джонсон призначав на посаду Кріса Пінчера – члена Консервативної партії, неодноразово спійманого на сексуальних домаганнях до чоловіків. Борис визнав, що припустився серйозної помилки, після чого почалася низка звільнень в уряді, що в результаті призвело до відставки й самого Джонсона.

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До речі, вже відомий і ймовірний наступник Бориса на посаді прем’єра.