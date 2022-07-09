Хто замість Джонсона? Відомий прихильник України відмовився висувати кандидатуру

Кандидатуру нового прем’єра Британії ще не затверджено

Після відставки Бориса Джонсона з посади глави уряду Великої Британії, основним фаворитом на це місце став міністр оборони Бен Уоллес. Втім, 9 липня стало відомо, що він відмовився висувати свою кандидатуру.

Як написав Уоллес у своєму Твіттері, після ретельного зважування всіх "за" і "проти", він прийняв рішення не брати участь у виборах нового лідера Консервативної партії.

"Мені було нелегко зробити цей вибір, але я зосереджений на своїй нинішній роботі та забезпеченні безпеки цієї великої країни", — написав він.

Уоллес також висловив подяку тим членам партії, які обіцяли його підтримати, а також побажав удачі всім кандидатам і висловив сподівання, що незабаром уряд повноцінно займеться виконанням своїх зобов’язань.

Як повідомлялося раніше, Уоллес відомий своєю активною підтримкою України та критикою росії. Він неодноразово заявляв, що ЗСУ здатні здобути перемогу у війні проти окупантів і порівнював дії кривавого диктатора володимира путіна з діями нацистської Німеччини за часів Другої світової війни.

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Нагадаємо, низка членів Британського уряду звернулася до Джонсона із закликом піти у відставку через неналежну поведінку колишнього заступника "парламентського організатора" Кріса Пінчера, звинуваченого у домаганні до двох колег, а також через скандал із проведенням вечірок під час локдауну.

7 липня Джонсон оголосив про те, що складе повноваження і піде у відставку, але продовжить виконувати свої обов’язки доти, доки йому не знайдуть заміни.