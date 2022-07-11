Хто замість Джонсона? Нова кандидатка написала статтю, де розповіла про Україну та росію

Трасс має намір з першого дня на посаді боротись за поразку агресора

Після скандальної відставки Бориса Джонсона з посади прем’єр-міністра Великобританії, весь світ чекає, хто стане його наступником. Чинний міністр оборони Бен Воллес, якого називали головним претендентом, відмовився висувати свою кандидатуру на посаду голови Консервативної партії і, відповідно, очільника уряду. Натомість міністр закордонних справ країни Ліз Трасс, яку теж називали в числі фаворитів, навпаки – оголосила, що готова поборотись за крісло.

Вона написала статтю для видання The Telegraph, в якій виклала основні положення своєї програми перед виборами лідера партії. Одне з ключових питань – боротьба з росією та її воєнною агресією в Україні. Трасс обіцяє в разі свого обрання негайно почати робити усе можливе, щоби забезпечити поразку рф.

Ще одним зовнішнім викликом для Британії міністр назвала Китай та його усе більш жорстку зовнішню політику. А всередині країни Трасс пообіцяла боротись із економічною кризою через негайне зниження податків. Таким чином, вона окреслила свої пріоритети на міжнародній арені та внутрішній. У Трасс є досвід в обох сферах, оскільки, окрім зовнішнього політичного відомства, вона раніше очолювала британське казначейство та Міністерство міжнародної торгівлі. У резюме консерваторки також є майже рік на посаді міністра юстиції.

Трасс також натякнула, що провадитиме політику відмінну від свого попередника. "Я буду боротись на виборах, як консерватор, і керуватиму, як консерватор", – написала Трасс, маючи на увазі занадто ліберальні манери та вчинки Джонсона. Саме вони зрештою і довели його до відставки.

Нагадаємо, сам Джонсон припускає, що після завершення своєї прем’єрської каденції може повністю полишити політику.