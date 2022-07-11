Кто вместо Джонсона? Новая кандидатка написала статью, где рассказала об Украине и россии

Трасс намерен с первого дня в должности бороться за поражение агрессора

После скандальной отставки Бориса Джонсона с должности премьер-министра Великобритании весь мир ждет, кто станет его преемником. Действующий министр обороны Бен Уоллес, которого называли главным претендентом, отказался выдвигать свою кандидатуру на должность главы Консервативной партии и, соответственно, главы правительства. Министр иностранных дел страны Лиз Трасс, которую тоже называли в числе фаворитов, напротив – объявила, что готова побороться за кресло.

Она написала статью для издания The Telegraph, в которой изложила основные положения своей программы перед выборами лидера партии. Один из ключевых вопросов – борьба с россией и ее военной агрессией в Украине. Трасс обещает в случае своего избрания немедленно начать делать все возможное, чтобы обеспечить поражение рф.

Еще одним внешним вызовом для Британии министр назвала Китай и его все более жесткую внешнюю политику. А внутри страны Трасс пообещала бороться с экономическим кризисом из-за немедленного снижения налогов. Таким образом, она очертила свои приоритеты на международной и внутренней арене. У Трасс есть опыт в обеих областях, поскольку, кроме внешнеполитического ведомства, она ранее возглавляла британское казначейство и Министерство международной торговли. В резюме консерваторки также есть почти год в должности министра юстиции.

Трасс также намекнула, что будет проводить политику, отличную от своего предшественника. "Я буду бороться на выборах, как консерватор, и буду руководить как консерватор", — написала Трасс, имея в виду слишком либеральные манеры и поступки Джонсона. Именно они, в конце концов, и довели его до отставки.

Напомним, сам Джонсон предполагает, что после завершения своей премьерской каденции может полностью покинуть политику.