США та Великобританія лідирують у розриванні економічних зв’язків з рф, але є країни, які у цьому зовсім не поспішають

Західні бренди та компанії покидають російський ринок настільки стрімко, що керувати процесом імпортозаміщення поставили саму доньку володимира путіна. Тим часом у Єльскій школі менеджменту разом з агентством AFP склали зрозумілу інфографіку, яка наочно демонструє, що процес відтоку світових компаній з російського ринку не настільки швидкий.

Відтік світових компаній з росії

Усі бренди та бізнеси поділили на 10 сфер – промисловість, ІТ-сектор, товари не першої необхідності, споживчі товари, фінанси, сировина та матеріали, комунікаційні сервіси, НКО, енергетика, інше. Опісля їх згрупували за країнами.

Найбільше бізнесів вивели з рф США, Великобританія, Німеччина, Польща та Фінляндія. Одну компанію закрила навіть союзна із росією Білорусь. А от Італія, попри те, що є країною ЄС, має досить велику економіку, зокрема пов’язану з товарами люкс-категорії і підтримує санкції, вивела лише два бізнеси. По одній компанії вивели Австрія, Бельгія, Словаччина, Португалія, Ісландія, Чехія, Нова Зеландія та Панама.

Також у списку немає Китаю. Як відомо, азійський гігант нарощує торгівлю з рф, але разом з тим не поспішає ставати прямим партнером, щоби не потрапити під вторинні санкції. Так що бізнес між цими двома країнами продовжує розвиватись.

Як повідомляв "Телеграф", попри те, що росіяни роблять вигляд, що санкції їх не зачіпають, країні-агресорці довелось на державному рівні запровадити контрабанду, щоби хоча би мінімально і з величезні гроші наситити ринок необхідними товарами – зокрема одягом, взуттям, побутовою технікою та електронікою.