Какие западные страны не выводят свои компании из россии – появилась интересная инфографика

США и Великобритания лидируют в разрыве экономических связей с рф, но есть страны, которые в этом совсем не спешат

Западные бренды и компании покидают российский рынок настолько стремительно, что управлять процессом импортозамещения поставили саму дочь владимира путина. Между тем, в Йельской школе менеджмента вместе с агентством AFP составили понятную инфографику, которая наглядно демонстрирует, что процесс оттока мировых компаний с российского рынка не столь быстр.

Отток мировых компаний из России

Все бренды и бизнесы разделили на 10 сфер – промышленность, ІТ-сектор, товары не первой необходимости, потребительские товары, финансы, сырье и материалы, коммуникационные сервисы, НКО, энергетика, другое. Затем их сгруппировали по странам.

Больше всего бизнесов вывели из россии США, Великобритания, Германия, Польша и Финляндия. Одну компанию закрыла даже союзная с рф Белоруссия. А вот Италия, несмотря на то, что является страной ЕС, имеет достаточно большую экономику, в частности связанную с товарами люкс-категории и поддерживает санкции, вывела только два бизнеса. По одной компании вывели Австрия, Бельгия, Словакия, Португалия, Исландия, Чехия, Новая Зеландия и Панама.

Также в списке нет Китая. Как известно, азиатский гигант наращивает торговлю с рф, но вместе с тем не спешит становиться прямым партнером, чтобы не попасть под вторичные санкции. Так что бизнес между двумя странами продолжает развиваться.

Как сообщал Телеграф, несмотря на то, что россияне делают вид, что санкции их не затрагивают, стране-агрессорцы пришлось на государственном уровне ввести контрабанду, чтобы хотя бы минимально и за огромные деньги насытить рынок необходимыми товарами — в частности одеждой, обувью, бытовой техникой и электроникой.