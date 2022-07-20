Напоследок учудил: Джонсон эффектно попрощался с должностью премьера (видео)

Борис также призвал помогать Украине

Друг Украины Борис Джонсон, который недавно подал в отставку с поста премьер-министра Великобритании, эмоционально попрощался со своей должностью.

Соответствующее заявление политик сделал в среду, 20 июля, во время последней в должности серии вопросов к премьеру в британском парламенте. Джонсон процитировал "Терминатора": "Hasta la vista, baby".

Кроме того, Джонсон дал совет своему преемнику. В частности он призвал защищать украинцев.

"Я хочу использовать последние несколько секунд, господин спикер, чтобы дать несколько советов моему преемнику, кем бы он или она ни был. Держитесь рядом с американцами, защищайте украинцев, выступайте за свободу и демократию повсюду", — заявил Борис.

Напоследок он сказал фразу из культового голливудского боевика "Терминатор": "Hasta la vista, baby".

Напомним, отставка Джонсона случилась после серии громких скандалов в Британии. В июне состоялось голосование по вотуму недоверия его кабинету из-за вечеринок, которые чиновники устраивали во время локдауна. Тогда Джонсону удалось сохранить пост. Однако новым потрясением стало то, что Борис назначил на правительственную должность Криса Пинчера, который неоднократно вел себя неподобающим образом (сексуальные домогательства к мужчинам, — Ред.). В итоге после очередного скандала вокруг Пинчера последовала серия отставок в правительстве Джонсона, которая затронула и самого премьера.

Сейчас в Великобритании продолжается борьба за кресло премьер-министра страны. Главная претендентка на это место Пенни Мордонт уже высказалась касательно помощи для Украины.