Є лише один спосіб зупинити кремлівський режим

Переговори з Російською федерацією, для яких у НАТО поки не бачать відповідних умов, можуть відбутися лише за дотримання однієї важливої речі. За словами голови Міністерства закордонних справ Великобританії Ліз Трасс, росія має програти на полі бою Україні, щоб нарешті "дозріти" до адекватної позиції під час дипломатичного діалогу.

Про це чиновниця заявила на публічному форумі НАТО у середу, 29 червня, повідомляє пресслужба британського уряду. Трасс наголосила, що будь-які переговори під час перебування російських солдатів на території України принесуть виключно "брехливий мир".

Якщо Україні вдасться завдати нищівної поразки росії на фронті, це стане кращою інвестицією в майбутній діалог між країнами. Саме такого розвитку подій потрібно прагнути "в ім’я європейської безпеки, свободи та демократії".

На думку Трасс, подібне рішення зможе започаткувати в Європі "міцний мир". Також дипломат додала необхідність враховувати проблеми, які виникали в минулому під час укладання договорів з російської сторони — відсилання до "Мінських домовленостей" тощо.

"Ми повинні спочатку перемогти росію, а потім вести переговори", — наголосила вона.

У цей самий час росіяни все більше стають відірваними від реальності. Так, наприклад, голова слідчого комітету рф Олександр Бастрикін днями заявив, що їхнє вторгнення було "превентивним" і озвучив "дату", в яку Україна нібито планувала напасти на росію.