Хороший знак для Украины: на выборах британского премьера произошла неожиданность

В финал выборов неожиданно прошла Лиз Трасс

В Великобритании завершился еще один этап выборов премьер-министра после окончательной отставки Бориса Джонсона. В финал избирательной гонки прошел бывший министр финансов Соединенного Королевства Риши Сунак, а также, неожиданно для всех, глава МИД Лиз Трасс.

Как сообщает BBC, свои голоса за Риши Сунака отдали 137 депутатов-консерваторов, тогда как за Лиз Трасс проголосовали 113. Пенни Мордонт — заместитель министра торговли — получила всего 105 голосов поддержки, хотя до этого она все время шла второй, и таким образом упустила возможность занять кресло премьера.

Известно, что финал голосования начнется в пятницу, 22 июля, а официальные результаты и имя нового премьер-министра Великобритании объявят 5 сентября. За этот промежуток времени отдать свой голос в пользу одного из кандидатов должны 160 тысяч членов Консервативной партии по всей Великобритании.

Стоит отметить, что Лиз Трасс известна своей бескомпромиссной поддержкой Украины, о чем она даже писала в статье для The Telegraph. Один из ключевых вопросов, которым она планирует заниматься в должности главы Консервативной партии, это противодействие российской агрессии в Украине и обеспечение поражения РФ.

О своей позиции британский мимнистр говорила неоднократно, всячески намекая на проигрыш страны-агрессора в войне. К слову, Лиз Трасс является фавориткой Бориса Джонсона и он не скрывает, что именно ее хочет видеть своей преемницей.

Ранее "Телеграф" сообщал, что может ждать самого Джонсона после того, как он официально покинет пост премьер-министра Великобритании.