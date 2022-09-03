У Великій Британії закінчили обирати прем'єра: хто фаворит та коли результати

Ім’я наступника чи наступниці Бориса Джонсона стане відоме вже у понеділок

Після скандальної відставки Бориса Джонсона з поста голови Консервативної партії Великої Британії та прем’єр-міністра країни, почалась напружена і цікава кампанія з виборів його наступника. До другого туру, послідовно вибивши з гонки усіх конкурентів за пост, вийшли колишній міністр фінансів Ріші Сунак та очільниця МЗС Ліз Трасс.

Як повідомляє "Радіо свобода", другий тур голосування, в якому брали участь усі британські консерватори, фінішував 2 вересня. Зараз іде підрахунок голосів. Очікується, що ім’я нового голови партії та голови уряду назвуть у понеділок, 5 вересня. Після цього Джонсон формально повідомить про свою відставку королеву Єлизавету ІІ і залишить посаду остаточно. Наступного дня королева призначить його наступника.

Голосування в другому турі стартувало на початку серпня і в ньому взяли участь усі майже 200 тисяч членів Консервативної партії. Сунак на початку першого туру справляв враження лідера перегонів, але в процесі поступово втрачав популярність. Відновлювати її він намагався зокрема такими суперечливими кроками, як поява на передвиборчому заході у дірявому взутті. Натомість Трасс, яка на початку першого туру займала третю позицію за результатами проміжних голосувань, що ставило її вихід до фінальної двійки під питання, лише набирала політичної ваги.

Перед оголошенням результатів виборів експерти сходяться на тому, що 47-річна дипломатка із досвідом роботи також в економічному секторі є фавориткою цієї гонки. Примітно, що саме Трасс неформально називав своєю бажаною наступницею сам Джонсон. Тоді як Сунака він хотів бачити у прем’єрському кріслі найменше.

Як повідомляв "Телеграф", Трасс є послідовною прихильницею України і в разі свого обрання обіцяє продовжити жорсткий курс Джонсона на допомогу нашій країні в боротьбі проти російського агресора.