В Великобритании закончили выбирать премьера: кто фаворит и когда результаты

Имя преемника или преемницы Бориса Джонсона станет известно уже в понедельник

После скандальной отставки Бориса Джонсона с поста главы Консервативной партии Великобритании и премьер-министра страны началась напряженная и интересная кампания по выборам его преемника. Во второй тур, последовательно выбив из гонки всех конкурентов за пост, вышли бывший министр финансов Риши Сунак и глава МИД Лиз Трасс.

Как сообщает "Радио свобода", второй тур голосования, в котором принимали участие все британские консерваторы, финишировал 2 сентября. Сейчас идет подсчет голосов. Ожидается, что имя нового руководителя партии и главы правительства назовут в понедельник, 5 сентября. После этого Джонсон формально сообщит о своей отставке королеве Елизавете II и покинет пост окончательно. На следующий день королева назначит его преемника.

Голосование во втором туре стартовало в начале августа и в нем приняли участие все около 200 тысяч членов Консервативной партии. Сунак в начале первого тура производил впечатление лидера гонки, но в процессе постепенно терял популярность. Восстанавливать ее он пытался в частности такими противоречивыми шагами, как появление на предвыборном мероприятии в дырявой обуви. Трасс, которая в начале первого тура занимала третью позицию по результатам промежуточных голосований, что ставило ее выход в финальную двойку под вопрос, лишь набирала политический вес.

Перед оглашением результатов выборов эксперты сходятся в том, что 47-летняя дипломатка с опытом работы также в экономическом секторе является фавориткой этой гонки. Примечательно, что именно Трасс неформально называл своей желаемой преемницей сам Джонсон. В то время как Сунака он хотел видеть в премьерском кресле меньше всего.

Как сообщал "Телеграф", Трасс является последовательной сторонницей Украины и в случае своего избрания обещает продолжить жесткий курс Джонсона по помощи нашей стране в борьбе против российского агрессора.