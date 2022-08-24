Борис Джонсон поздравил Украину и рассказал, когда Великобритания будет гордиться нами еще больше

Большой друг Украины выступил с праздничным обращением к нашим согражданам

Поздравления Украине с Днем независимости, который государство празднует в суровых условиях войны, продолжают поступать. Так главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поразил соотечественников искренним роликом с бойцами своей армии, а президент Владимир Зеленский отметил сплоченность нации перед лицом врага. Празднует с украинцами и большой друг нашего государства, исполняющий обязанности премьер-министра Великобритании Борис Джонсон.

Он в своем Twitter опубликовал видеообращение к украинскому народу. День 24 августа 1991 года, когда была провозглашена Декларация независимости Украины, он назвал прекрасным – тогда, по его описанию, украинцы праздновали на улицах возрождение своей страны как суверенного государства.

"К сожалению, сегодня независимость Украины снова под угрозой, ее народ борется сталью и смелостью за защиту своих домов и семей и за сохранение своего права решать собственную судьбу в собственной стране. Я ни на минуту не сомневался, что Украина победит в этой борьбе, потому что ни одна сила на земле не может преодолеть патриотизм 44 миллионов украинцев", — сказал Джонсон.

И. о. главы британского правительства снова пообещал нашему государству всю необходимую поддержку и военную, экономическую и гуманитарную помощь. Джонсон напомнил, что Великобритания предоставила Украине больше вооружений, чем любая другая европейская страна, и приняла на своей земле более 100 тысяч украинских беженцев.

"Однажды Украина одолеет это испытание и одержит победу. И когда этот момент наступит, как и полагается, мы в Великобритании будем гордиться еще больше быть друзьями Украины", — сказал Джонсон. А завершил свою речь он возгласом "Слава Украине!" на украинском языке. Традиционно на пиджаке политика красовался значок с двумя флагами – британским Юнион Джеком и сине-желтым флагом Украины.

Как сообщал "Телеграф", накануне Джонсон представил большую флористическую инсталляцию перед входом в свою резиденцию на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне в честь Дня независимости Украины. Она собрана из желтых подсолнухов – символов украинского сопротивления и синих гортензий.