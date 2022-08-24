"Независимость возможна только тогда, когда есть люди, готовые за нее бороться": приветствие Залужного растрогало сеть

Главнокомандующий ВСУ выступил не один

Украина отмечает 31-й День Независимости одновременно с полугодием полномасштабного российского вторжения. Своими руками украинские защитники и защитницы борются за мир и покой для нашего народа. Поэтому приветствие главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного привлекло внимание многих украинцев.

Глава ВСУ в нем выступил не сам — вместе с ним говорили те, кто на передовой и в рядах Сил сопротивления борется за право Украины на жизнь.

"Независимость — это ответственность, лежащая на твоих плечах. Ты ведешь в бой и знаешь, что из него вернутся не все. И живые, и павшие остаются с тобой навсегда. На совести. И в памяти", — отметил Залужный.

В комментариях к поздравлению украинцы благодарят защитников и защитниц и поздравляют с Днем Независимости: "Независимость Украины — это народ Украины", "Низкий поклон до земли за мужество, силу и смелость отдавать самое ценное — жизнь, ради всех нас!", — пишут они в комментариях.

Также украинцев с Днем Независимости поздравил президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что граждане встречают этот день не просто в разных странах, а в разных часовых поясах и что Украина нацелена на победу.