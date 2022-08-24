Борис Джонсон привітав Україну і розповів, коли Британія пишатиметься нами ще більше

Великий друг України виступив зі святковим зверненням до наших співгромадян

Привітання Україні з Днем незалежності, який держава святкує в суворих умовах війни, продовжують надходити. Так головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вразив співвітчизників щирим роликом із бійцями своєї армії, а президент Володимир Зеленський наголосив на згуртованості нації перед лицем ворога. Святкує з українцями і великий друг нашої держави, виконувач обов’язків прем’єр-міністра Великої Британії Борис Джонсон.

Він у своєму Twitter опублікував відеозвернення до українського народу. День 24 серпня 1991, коли було проголошено Декларацію незалежності України він назвав чудовим – тоді, за його описом, українці святкували на вулицях відродження своєї країни як суверенної держави.

"На жаль, сьогодні незалежність України знову під загрозою, її народ бореться сталлю та сміливістю за захист своїх домівок і сімей і за збереження свого права вирішувати власну долю у власній країні. Я ні на хвилину не сумнівався, що Україна переможе у цій боротьбі, бо жодна сила на землі не може здолати патріотизм 44 мільйонів українців", — сказав Джонсон.

В. о. голови британського уряду знову пообіцяв нашій державі усю необхідну підтримку та військову, економічну і гуманітарну допомогу. Джонсон нагадав, що Велика Британія надала Україні більше озброєнь, ніж будь-яка інша європейська країна і прийняла на своїй землі понад 100 тисяч українських біженців.

"Одного дня Україна здолає це випробування і здобуде перемогу. І коли цей момент настане, як і має бути, ми у Великій Британії будем пишатись ще більше бути друзями України", — сказав Джонсон. А завершив свою промову він вигуком "Слава Україні!" українською мовою. Традиційно, на піджаку політика красувався значок із двома прапорами – британським Юніон Джеком і синьо-жовтим стягом України.

Як повідомляв "Телеграф", напередодні Джонсон презентував велику флористичну інсталяцію перед входом до своєї резиденції на Даунінг-стріт, 10 у Лондоні на честь Дня незалежності України. Вона зібрана із жовтих соняхів – символів українського спротиву, та синіх гортензій.