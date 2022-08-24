Борис Джонсон оригінально привітав українців із Днем Незалежності (фото)
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Також Джонсон прикріпив до піджака значок у вигляді британського та українського прапорів.
Незважаючи на широкомасштабне вторгнення росії, що триває вже пів року, Україна відзначає 24 серпня свій 31-й День Незалежності. Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який надає нашій країні дуже суттєву підтримку у відбитті ворожого вторгнення, оригінально та барвисто привітав Україну зі святом.
Зокрема, вхід до резиденції прем’єр-міністра Великої Британії напередодні Дня Незалежності України прикрасили синьо-жовтими квітами, пише щоденна британська газета The Telegraph.
Зокрема, для прикраси арки на Даунінг-стріт, 10, де розташована резиденція прем’єр-міністра, флористи обрали соняшники.
Можна відзначити також символізм прикрашання арки синьо-жовтими кольорами саме 23 серпня – на День прапора України.
Таким чином очільник британського уряду вкотре продемонстрував свою підтримку українському народу.
Цікаво, що Джонсон був одягнений у чорний костюм, до піджака якого прикріпив значок у вигляді британського та українського прапорів.
Разом з тим, користувач Твіттера під ніком Justin Ng, який представляється лондонським фотографом-фрілансером, зумів сфотографувати прикрашений вхід до резиденції, коли на нього вийшов інший відомий мешканець Даунінг-стріт, 10 — Головний мишолов уряду Великої Британії кіт Ларрі.
Як повідомлялося, Борис Джонсон у липні 2022 року заявив про свою відставку з посади прем’єр-міністра Великої Британії.
Водночас одна з головних претенденток на його посаду чинна глава МЗС Сполученого Королівства Ліз Трасс заявила, що Велика Британія має намір продовжувати надавати підтримку Україні, і чим більше ракет запускатиме росія, тим більше допомоги Лондон надасть Києву.