Борис Джонсон оригинально поздравил украинцев с Днем Независимости (фото)

Также Джонсон прикрепил к пиджаку значок в виде британского и украинского флагов.

Несмотря на продолжающееся пол года широкомасштабное вторжение россии Украина отмечает 24 августа свой 31-й День Независимости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, оказывающий нашей стране очень существенную поддержку в отражении вражеского вторжения, оригинально и красочно поздравил Украину с праздником.

В частности, вход в резиденцию премьер-министра Великобритании накануне Дня Независимости Украины украсили сине-желтыми цветами, пишет ежедневная британская газета The Telegraph.

В частности, для украшения арки на Даунинг-стрит, 10, где и расположена резиденция премьер-министра, флористы выбрали подсолнухи.

Можно отметить также символизм преображения арки в сине-желтые цвета именно 23 августа — в День флага Украины.

Таким образом, глава британского правительства в очередной раз продемонстрировал свою поддержку украинскому народу.

Примечательно, что Джонсон был одет в черный костюм, к пиджаку которого прикрепил значок в виде британского и украинского флагов.

Вместе с тем, пользователь Твиттера под ником Justin Ng, представляющийся лондонским фотографом-фрилансером, сумел запечатлеть украшенный вход в резиденцию, когда на него вышел другой известный жилец Даунинг-стрит, 10 — Главный мышелов правительства Великобритании кот Ларри.

Как сообщалось, Борис Джонсон в июле 2022 года заявил о своей отставке с должности премьер-министра Великобритании.

Вместе с тем, одна из главных претенденток на его должность действующая глава МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс заявила, что Великобритания намерена продолжать оказывать поддержку Украине, и чем больше ракет будет запускать россия, тем больше помощи Лондон окажет Киеву.