Вероятный преемник Бориса Джонсона публично опозорился, возможно, умышленно – что произошло

Один из самых богатых политиков страны пришел на публичное мероприятие в рваной обуви

В Великобритании в самом разгаре финальная стадия борьбы за кресло премьер-министра. На место ушедшего в отставку Бориса Джонсона осталось лишь двое претендентов – глава МИД Лиз Трасс и бывший министр финансов Риши Сунак. Оба находятся под пристальным наблюдением прессы, и Сунак на днях оказался на первых полосах таблоидов из-за своих дырявых ботинок. Теперь его обвиняют в неискренности и постановке.

Дырявый ботинок Сунака

Как пишет таблоид Mirror, кандидат в премьер-министры пришел на одно из предвыборных мероприятий в обуви с дыркой на подошве и сел так, чтобы эту дыру могли свободно фотографировать. Обозреватели тут же предположили, что это умышленный пиар-ход в ответ на недавние обвинения. Во время посещения строительной площадки в июле на ногах Сунака заметили мокасины Prada за 470 фунтов стерлингов (свыше 21 тысячи гривен). Таким образом, его начали подозревать в неискренности и намерении любой ценой понравиться избирателям.

Политик может себе позволить подобные вещи, ведь его совместное с супругой Акшатой Мурти состояние оценивают в 730 миллионов фунтов стерлингов. Сунак является одним из самых богатых политиков Великобритании, говорят, что он даже богаче королевы.

В имении Сунака сейчас строят огромный бассейн

В то же время в стране продолжается экономический кризис и демонстрация своего состояния среди британцев сейчас считается неуместной. Конкурентка Сунака Лиз Трасс, которая тоже вполне может позволить себе дорогие вещи, надевает на публичные мероприятия серьги стоимостью всего 4,5 фунта. За что ее хвалят даже соперники. В имении Сунака же папарацци фиксируют процесс строительства личного бассейна за 1,5 миллиона фунтов. И это одновременно с закрытием публичных бассейнов, не выдерживающих роста расходов, в частности, на коммунальные услуги.

Как сообщал "Телеграф", голосование всех членов британской Консервативной партии за нового главу политсилы и, соответственно, премьер-министра состоится в начале сентября. Борис Джонсон, который сейчас является исполняющим обязанности главы правительства, назвал своего фаворита в этой гонке.