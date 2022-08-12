Ймовірний наступник Бориса Джонсона публічно зганьбився, можливо, навмисне – що сталось

Один з найбагатших політиків країни прийшов на публічний захід у рваному взутті

У Великій Британії в розпалі фінальна стадія боротьби за крісло прем’єр-міністра. На місце Бориса Джонсона, що пішов у відставку, залишилось лише двоє претендентів – голова МЗС Ліз Трасс та колишній міністр фінансів Ріші Сунак. Обидвоє перебувають під пильним наглядом преси, і Сунак днями опинився на перших шпальтах таблоїдів через свої діряві черевики. Тепер його звинувачують у нещирості та постановці.

Дірявий черевик Сунака

Як пише таблоїд Mirror, кандидат у прем’єр-міністри прийшов на один із передвиборчих заходів у взутті з діркою на підошві і сів так, щоби цю дірку могли вільно фотографувати. Оглядачі тут же припустили, що це навмисний піар-хід у відповідь на нещодавні звинувачення. Під час відвідин будівельного майданчика у липні на ногах Сунака помітили мокасини Prada за 470 фунтів стерлінгів (понад 21 тисяча гривень). Таким чином, його почали підозрювати у нещирості і намірі за всяку ціну сподобатись виборцям.

Політик може собі дозволити подібні речі, адже його спільний з дружиною Акшатою Мурті статок оцінюють у 730 мільйонів фунтів стерлінгів. Сунак є одним з найбагатших політиків Великої Британії, подейкують, що він навіть багатший за королеву.

У маєтку Сунака зараз будують величезний басейн

У той же час у країні триває економічна криза і демонстрація своїх статків серед британців зараз вважається недоречною. Конкурентка Сунака Ліз Трасс, яка теж цілком може дозволити собі дорогі речі, натомість вдягає на публічні заходи сережки вартістю усього 4,5 фунти. За що її хвалять навіть суперники. У маєтку Сунака, тим часом, папарацці фіксують процес будівництва особистого басейну за 1,5 мільйона фунтів. І це одночасно із закриттям публічних басейнів, які не витримують росту витрат, зокрема на комунальні послуги.

Як повідомляв "Телеграф", голосування усіх членів британської Консервативної партії за нового голову політсили і, відповідно, прем’єр-міністра відбудеться на початку вересня. Борис Джонсон, який зараз є виконувачем обов’язків голови уряду, назвав свого фаворита у цих перегонах.