Війна в Україні — день 194: ЗСУ демонструють успіхи на Донбасі та півдні на тлі атак росіян

Оперативно про головне 5 вересня

Велика війна триває вже 194 дні. Росіяни продовжують повномасштабний наступ, проте ЗСУ дають загарбникам по зубах. На південному напрямку українські сили оборони знищують переправи через Дніпро, залишаючи угруповання рф поблизу Херсона в ізоляції. Однією з таких цілей знову став автомобільний Антонівський міст. Президент України Володимир Зеленський повідомив про просування ЗСУ на Донбасі та півдні країни, розповівши про звільнення трьох населених пунктів.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 5 вересня, а більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому телеграм-каналі за цим посиланням.

00:00 Президент України Володимир Зеленський знову закликав до введення у восьмий санкційний пакет ЄС "загальноєвропейських візових рішень щодо громадян росії".

Інформація за 2 вересня доступна у трансляції: "Війна — день 191: місія МАГАТЕ на Запорізькій АЕС, ЗСУ б’ють по тилах окупантів"

Про події 3 вересня можна прочитати у зведенні: "Війна — день 192: ЗСУ зачищають Херсонщину від окупантів, а росіяни готують удар на Донбасі".

Про те, що відбувалося 4 вересня, можна прочитати у матеріалі: "Війна в Україні — день 193: загострення на Запорізькій АЕС, атаки окупантів на Донбасі".