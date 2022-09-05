Британська розвідка розповіла, де у росіян найбільші успіхи і як це пов’язано з "референдумами"

Загарбники раз за разом зривають терміни окупації всієї Донеччини, які їм спускають з кремля

Міста Авдіївка, Бахмут та Сіверськ Донецької області області є основними напрямками атак російських окупантів від початку літа. І досі залишаються точками найбільшої концентрації зусиль окупантів, хоча результати при цьому дуже посередні – просування відбувається вкрай повільно, що сильно ускладнює задачу кремля з анексії українських територій. До такого висновку дійшов розвідувальний департамент Міністерства оборони Великої Британії.

Ці висновки розвідка виклала у щоденному зведенні, яке опубліковано у Twitter військового відомства. Зокрема, її спеціалісти назвали основними напрямками наступу на Донбасі просто зараз Авдіївку поблизу Донецька та Бахмут, що розташований у 60 км північніше. "Хоча росія досягла найбільшого успіху на цій ділянці, її сили досі просуваються лише приблизно на 1 км на тиждень у напрямку Бахмута", — йдеться у зведенні.

Політичною метою цих зусиль британці називають захоплення всієї Донецької області. Це дасть кремлю можливість оголосити про "звільнення" Донбасу. Проте окупаційні сили через повільне просування неодноразово порушували встановлені строки досягнення цієї мети. Свіжою датою такого виходу на адміністративні кордони Донеччини британська розвідка із посиланням на дані української влади назвала 15 вересня. "Малоймовірно, що сили доб'ються цього, що ще більше ускладнить плани росії щодо проведення "референдумів" щодо приєднання окупованих територій до російської федерації", — впевнені у Британії.

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Як повідомляв "Телеграф", останнім часом джерела, наближені до путінської адміністрації, заговорили про перенесення "референдумів" на початок листопада – до дня народного єдинства, яке росія святкує 4 листопада.