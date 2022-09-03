Роки зведення укріплень не завада – Жданов розповів, як звільнятимуть Донбас

При ефективному контрнаступі на Донбасі експерт прогнозує каскадний обвал оборони росіян

Поки на півдні України просувається контрнаступ та деокупація територій, а деякі експерти твердять, що ЗСУ уже підійшли впритул до Херсона, відкритим залишається питання звільнення Донбасу. Цей регіон перебуває під російськими окупантами уже дев’ятий рік і загарбники встигли вибудувати тут кілька добре укріплених ліній оборони. Воєнний експерт Олег Жданов вважає, що Луганську та Донецьку області цілком можливо зачистити від ворога.

Про це він розповів під час ефіру на своєму Youtube-каналі. На відповідне запитання він відповів, що наслідком підписання Мінської угоди у 2015 році стало прокладення лінії розмежування, за якою окупанти звели досить міцні укріплення. Окрім того там знаходиться чимало військової техніки та боєприпасів росіян. "Частину складів ми намагаємось знищити", – сказав Жданов про поточний стан справ. Експерт також спрогнозував, що в разі відступу росіян "чіплятися за цю лінію оборони буде марно".

Він нагадав про поняття каскадного обвалу оборони. "Тобто, якщо контрнаступальна операція ЗСУ йтиме успішно, то тоді темпи наступу будуть достатньо високими, щоби противник не зміг підготувати чергову лінію оборони", – пояснив Жданов.

Експерт висловив сумнів, що у разі контрнаступу російські солдати погодяться стати на захист захоплених регіонів Донеччини та Луганщини. "Якщо ми почнемо звільняти вже Донецьк та Луганськ, то більшу частину окупованих територій раніше вже буде звільнено. Відповідно, російська армія отримає достатній ступінь розгрому, відступаючи з тих рубежів, з яких ми почнемо наш контрнаступ", – пояснив він.

Щодо повоєнних перспектив, то Жданов нагадав, що після встановлення законного порядку на деокупованих територіях припиняться репресії, які провадили бойовики "Л/ДНР". Окрім того, буде задіяний "план Маршалла", який Захід уже готує для України, і почнеться економічне зростання. Тому експерт оптимістично налаштований з цього приводу.

Як повідомляв "Телеграф", секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що західні партнери України здебільшого сходяться у думці, що українські території необхідно звільняти. Включно з анексованим Кримом. Проте ніхто не вказує Києву, як діяти в цьому напрямку, а українська влада натомість не керується думкою Заходу.