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Годы возведения укреплений не помеха – Жданов рассказал, как будут освобождать Донбасс

Автор
Юлия Потерянко Юлия Потерянко
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Военный эксперт настроен по освобождению Донбасса оптимистично
Военный эксперт настроен по освобождению Донбасса оптимистично

При эффективном контрнаступлении на Донбассе эксперт прогнозирует каскадный обвал обороны россиян

Пока на юге Украины продвигается контрнаступление и деоккупация территорий, а некоторые эксперты утверждают, что ВСУ уже подошли впритык к Херсону, открытым остается вопрос освобождения Донбасса. Этот регион находится под российскими оккупантами уже девятый год, и захватчики успели построить здесь несколько хорошо укрепленных линий обороны. Военный эксперт Олег Жданов считает, что Луганскую и Донецкую области вполне можно зачистить от врага.

Об этом он рассказал во время эфира на своем YouTube-канале. На соответствующий вопрос он ответил, что следствием подписания Минского соглашения в 2015 году стало прокладывание линии разграничения, по которой оккупанты возвели достаточно прочные укрепления. Кроме того, там находится немало военной техники и боеприпасов россиян. "Часть складов мы пытаемся уничтожить", – сказал Жданов о текущем положении дел. Эксперт также спрогнозировал, что в случае отступления россиян "цепляться за эту линию обороны будет бесполезно".

Он напомнил о понятии каскадного обвала обороны. "То есть если контрнаступательная операция ВСУ будет идти успешно, то тогда темпы наступления будут достаточно высокими, чтобы противник не смог подготовить очередную линию обороны", — пояснил Жданов.

Эксперт выразил сомнение, что в случае контрнаступления российские солдаты согласятся встать на защиту захваченных регионов Донецкой и Луганской областей. "Если мы начнем освобождать уже Донецк и Луганск, то большая часть оккупированных территорий ранее уже будет освобождена. Соответственно, российская армия получит достаточную степень разгрома, отступая с тех рубежей, с которых мы начнем наше контрнаступление", – пояснил он.

Относительно послевоенных перспектив Жданов напомнил, что после установления законного порядка на деоккупированных территориях прекратятся репрессии, которые проводили боевики "Л/ДНР". Кроме того, будет задействован план Маршалла, который Запад уже готовит для Украины, и начнется экономический рост. Поэтому эксперт оптимистично настроен на этот счет.

Как сообщал "Телеграф", секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что западные партнеры Украины в основном сходятся во мнении, что украинские территории необходимо освобождать. Включая аннексированный Крым. Однако никто не указывает Киеву, как действовать в этом направлении, а украинская власть не руководствуется мнением Запада.

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#Донбас #Деокупация #Освобождение территории #Олег Жданов