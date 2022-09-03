Годы возведения укреплений не помеха – Жданов рассказал, как будут освобождать Донбасс

При эффективном контрнаступлении на Донбассе эксперт прогнозирует каскадный обвал обороны россиян

Пока на юге Украины продвигается контрнаступление и деоккупация территорий, а некоторые эксперты утверждают, что ВСУ уже подошли впритык к Херсону, открытым остается вопрос освобождения Донбасса. Этот регион находится под российскими оккупантами уже девятый год, и захватчики успели построить здесь несколько хорошо укрепленных линий обороны. Военный эксперт Олег Жданов считает, что Луганскую и Донецкую области вполне можно зачистить от врага.

Об этом он рассказал во время эфира на своем YouTube-канале. На соответствующий вопрос он ответил, что следствием подписания Минского соглашения в 2015 году стало прокладывание линии разграничения, по которой оккупанты возвели достаточно прочные укрепления. Кроме того, там находится немало военной техники и боеприпасов россиян. "Часть складов мы пытаемся уничтожить", – сказал Жданов о текущем положении дел. Эксперт также спрогнозировал, что в случае отступления россиян "цепляться за эту линию обороны будет бесполезно".

Он напомнил о понятии каскадного обвала обороны. "То есть если контрнаступательная операция ВСУ будет идти успешно, то тогда темпы наступления будут достаточно высокими, чтобы противник не смог подготовить очередную линию обороны", — пояснил Жданов.

Эксперт выразил сомнение, что в случае контрнаступления российские солдаты согласятся встать на защиту захваченных регионов Донецкой и Луганской областей. "Если мы начнем освобождать уже Донецк и Луганск, то большая часть оккупированных территорий ранее уже будет освобождена. Соответственно, российская армия получит достаточную степень разгрома, отступая с тех рубежей, с которых мы начнем наше контрнаступление", – пояснил он.

Относительно послевоенных перспектив Жданов напомнил, что после установления законного порядка на деоккупированных территориях прекратятся репрессии, которые проводили боевики "Л/ДНР". Кроме того, будет задействован план Маршалла, который Запад уже готовит для Украины, и начнется экономический рост. Поэтому эксперт оптимистично настроен на этот счет.

Как сообщал "Телеграф", секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что западные партнеры Украины в основном сходятся во мнении, что украинские территории необходимо освобождать. Включая аннексированный Крым. Однако никто не указывает Киеву, как действовать в этом направлении, а украинская власть не руководствуется мнением Запада.