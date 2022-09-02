Освобождение Херсона: военный эксперт предположил, как далеко от города находятся ВСУ

Линия фронта сдвинулась, но в Генштабе пока не признаются, на сколько сильно

Приближение украинской армии к временно оккупированному Херсону после прорыва первой линии обороны оккупантов на юге отрицать невозможно. Это подтверждается и инсайдами военных, и регулярной "бавовной", которую слышат жители областного центра и других населенных пунктов. Однако подробной информации в Генштабе не раскрывают — ради более успешного проведения операций. Тем не менее наши войска могут быть уже совсем рядом с Херсоном — километрах в десяти.

Такое предположение сделал военный эксперт Олег Жданов во время общения с журналисткой Натальей Мосейчук. Он подчеркнул, что официальные представители ВСУ удерживаются от комментариев ситуации более подробно, чтобы не нарушить военной тайны и не испортить "сюрпризы" вражеским солдатам.

До начала наступательной операции на юге в отдельных местах позиции ВСУ находились примерно в 20 километрах от Херсона.

"На сколько и где мы продвинулись вперед, сегодня сказать очень тяжело, ведь никаких ориентиров от Генштаба мы не получаем, — отмечает Жданов. — Если смотреть американскую прессу, то, к примеру, CNN сообщает, что линия фронта ощутимо изменилась в сторону Херсона. Но они не пишут где и на сколько километров".

Тем не менее военный эксперт считает, что до областного центра нашим защитникам осталось еще более десяти километров.

Также Олег Жданов добавил, что часть его прогнозов насчет действий ВСУ на юге подтвердилась: оккупантов "выносят" артиллерией и авиацией, а также нарушают их логистику. При этом украинские военнослужащие добавили к своей тактике еще штурмовые и наступательные действия.

Ранее "Телеграф" писал, что у наших защитников есть некое "окно возможностей", которое продержится приблизительно до ноября. Именно за этот отрезок времени, считает военный эксперт Михаил Жирохов, ВСУ следует попытаться освободить Херсон.

Также мы рассказывали, что начало контрнаступления ВСУ на Херсонщине, вероятно, настолько разозлило бункерного лидера владимира путина, что ему даже пришлось вызывать команду врачей.