Освобождение территорий Украины военным путем: Данилов объяснил, есть ли влияние Запада

Никакое другое государство не имеет права вмешиваться в решения украинских властей

Многие иностранные партнеры поддерживают Украине в необходимости как можно быстрее вернуть себе нынче неподконтрольные Киеву территорию, включая Крым. Кто-то выступает за мирный диалог с россией, кто-то — согласен наблюдать за военным вариантом освобождения украинской земли. Впрочем, мнение западных политиков не влияет на решения украинских властей насчет проведения деоккупации, ведь мы не обязаны "отчитываться" ни перед кем, работая на защиту целостности своего государства.

Такая позиция была твердо озвучена секретарем Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексеем Даниловым в эфире программы Натальи Мосейчук на YouTube. Чиновник подчеркнул, что наши власти не нуждаются в условном одобрении своих действий от Вашингтона, Берлина или Лондона.

По словам Данилова, освобождение территорий Украины, сейчас находящихся под временным контролем российских захватчиков, — сугубо внутреннее дело. И только от наших политиков и военных будет зависеть, как разовьется этот процесс.

"Мы не должны согласовывать освобождение наших территорий, — подчеркнул секретарь СНБО. — Если же речь шла о неприменении на определенных этапах орудий, которые мы получали от Соединенных Штатов, по объектам на территории российской федерации — это немного другое дело".

То есть согласование может происходить с западными партнерами насчет использования поставок их вооружения. Но в остальных моментах важные решения принимает сугубо украинское руководство, что абсолютно логично для независимого суверенного государства.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что Данилов предложил делать с жителями Донбасса, которые находились под влиянием россии долгих восемь лет, после деоккупации территории.