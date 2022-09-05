Збірна України на куражі винесла потужного суперника та вперше вийшла в 1/4 Чемпіонату світу з волейболу (відео)

Збірна України з класичного волейболу впевнено перемогла Нідерланди

Чоловіча національна Збірна України з класичного волейболу в матчі 1/8 Чемпіонату світу впевнено перемогла Нідерланди та пройшла до наступного етапу.

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфу". Підопічним Угіса Крастіньша вдавалось буквально все!

Капітан Олег Плотницький сильною атакою з лівої руки вів свою команду вперед, а діагональний Василь Тупчій здобув чимало важливих та непростих м'ячів.

Зазначимо, що збірна України проявила характер та неабияку потужну командну гру. У суперника, якого формально вважали фаворитом, гра не дуже клеїлась. Індивідуально не було на полі гравця, який зміг би змінити рахунок.

У підсумку збірна України перемогла суперників з Нідерландів з рахунком 3:0.

Підкреслимо, що національна команда України вперше за 22 роки здобула путівку на Чемпіонат світу. Минулого року команда феєрила на Чемпіонаті Європи. За мотивами цього турніру було навіть знято документальний фільм під назвою "Лінія атаки", де розповідали про залаштунки життя та підготовки команди до матчів європейської першості.

Наступний матч нашої команди відбудеться у середу, 7 вересня, у Любляні, де вона зустрінеться зі збірною Словенії. Слідкуйте за анонсами на сайті "Телеграф".