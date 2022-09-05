Сборная Украины на кураже вынесла мощного соперника и впервые вышла в 1/4 Чемпионата мира по волейболу (видео)

Сборная Украины по классическому волейболу уверенно победила Нидерланды

Мужская национальная сборная Украины по классическому волейболу в матче 1/8 Чемпионата мира уверенно победила Нидерланды и прошла в следующий этап.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа". Подопечным Угиса Крастиньша удавалось буквально все!

Капитан Олег Плотницкий сильной атакой с левой руки вел свою команду вперед, а диагональный Василий Тупчий добыл немало важных и непростых мячей.

Отметим, что сборная Украины проявила характер и мощную командную игру. У соперника, которого формально считали фаворитом, игра не очень клеилась. Индивидуально не было на поле игрока, который смог бы изменить счет.

В итоге сборная Украины победила соперников из Нидерландов со счётом 3:0.

Подчеркнем, что национальная команда Украины впервые за 22 года завоевала путевку на Чемпионат мира. В прошлом году команда феерила на Чемпионате Европы. По мотивам этого турнира был даже снят документальный фильм под названием "Линия атаки", где рассказывали о закулисье жизни и подготовке команды к матчам европейского первенства.

Следующий матч нашей команды состоится в среду, 7 сентября, в Любляне, где встретится со сборной Словении. Следите за анонсами на сайте "Телеграф".