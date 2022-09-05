"Початок кінця росії": американський генерал назвав нову військову мету США
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Військові цілі США мають включати "деімперіалізацію" росії, переконаний генерал
Сполучені Штати Америки повинні готуватися до припинення існування російської федерації в її теперішньому вигляді в результаті її повномасштабної війни проти України.
Про це на своїй сторінці написав американський генерал-лейтенант у відставці, колишній командувач військ США в Європі Бен Ходжес, прокоментувавши таким чином слова колишнього посла США в НАТО Курта Волкера щодо того, що початком "імперіалістичних війн" рф проти її сусідів він вважає саме напад на Грузію, а не на Україну.
За його словами, військові цілі Штатів у цьому протистоянні повинні містити "деімперіалізацію" росії". Також Ходжес додав, що, на його думку, процес розвалу російської федерації вже розпочався.
"Мені здається, що ми спостерігаємо початок кінця росії, як вона виглядає сьогодні. До цього потрібно бути готовим… ми не були готові до кінця СРСР", – йдеться в тексті публікації генерала.
Нагадаємо, що колишній посол США у НАТО Курт Волкер нещодавно виступив із заявою про те, що "імперіалістичні війни" росії проти її сусідів почалися не в Україні, а "відбулися" в Грузії, наголосивши, що США не повинні забувати, що рф все ще перебуває на її територіях.
Раніше "Телеграф" повідомляв, як американський ветеран війни в Іраку та Афганістані, генерал Марк Арнольд прокоментував протистояння українців проти нападу росії та заявив, що пряма участь Сполучених Штатів Америки у війні росії проти України може дати потужний поштовх у пришвидшенні здобуття остаточної перемоги над окупаційною армією рф.