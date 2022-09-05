"Початок кінця росії": американський генерал назвав нову військову мету США

Військові цілі США мають включати "деімперіалізацію" росії, переконаний генерал

Сполучені Штати Америки повинні готуватися до припинення існування російської федерації в її теперішньому вигляді в результаті її повномасштабної війни проти України.

Про це на своїй сторінці написав американський генерал-лейтенант у відставці, колишній командувач військ США в Європі Бен Ходжес, прокоментувавши таким чином слова колишнього посла США в НАТО Курта Волкера щодо того, що початком "імперіалістичних війн" рф проти її сусідів він вважає саме напад на Грузію, а не на Україну.

За його словами, військові цілі Штатів у цьому протистоянні повинні містити "деімперіалізацію" росії". Також Ходжес додав, що, на його думку, процес розвалу російської федерації вже розпочався.

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"Мені здається, що ми спостерігаємо початок кінця росії, як вона виглядає сьогодні. До цього потрібно бути готовим… ми не були готові до кінця СРСР", – йдеться в тексті публікації генерала.

Нагадаємо, що колишній посол США у НАТО Курт Волкер нещодавно виступив із заявою про те, що "імперіалістичні війни" росії проти її сусідів почалися не в Україні, а "відбулися" в Грузії, наголосивши, що США не повинні забувати, що рф все ще перебуває на її територіях.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як американський ветеран війни в Іраку та Афганістані, генерал Марк Арнольд прокоментував протистояння українців проти нападу росії та заявив, що пряма участь Сполучених Штатів Америки у війні росії проти України може дати потужний поштовх у пришвидшенні здобуття остаточної перемоги над окупаційною армією рф.