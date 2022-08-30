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Потрібна участь США: американський генерал розповів, скільки часу займе розгром росії

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Генерал Марк Арнольд має унікальний бойовий досвід Новина оновлена 30 серпня 2022, 11:44
Генерал Марк Арнольд має унікальний бойовий досвід

Україні може допомогти незвичайне рішення Заходу щодо надання підтримки

Пряма участь США та очолюваної нею коаліції країн у війні росії з Україною допоможе здобути порівняно швидку перемогу над кремлівськими загарбниками. Про це розповів американський ветеран війни в Іраку та Афганістані, генерал Марк Арнольд.

Під час інтерв’ю "24 каналу" американець наголосив, що всім серцем вірить у перемогу України над рф і в те, що вона обов’язково відбудеться найближчим часом. Однак цей процес можна прискорити за правильної та злагодженої співпраці ЗСУ з іншими арміями світу.

На думку генерала, Америці варто створити, а згодом очолити особливу коаліцію країн, котрі будуть готові підтримати Київ і дати відсіч російським окупантам. Після цього, вважає військовий, доведеться створити спільне повітряне командування, яке дозволить безпосередньо вступити в російсько-українську війну. Цікаво, що коаліцію Арнольд бачить не лише в країнах НАТО, а й інших державах, "союзниках за духом", які б захотіли взяти активну участь.

"Разом з українськими ВПС ми зможемо підтримати українські сухопутні сили і порівняно швидко знищити всі російські війська в Україні, — переконаний Марк Арнольд. — Тоді ми зможемо закінчити війну швидко. І навіть це займе від 6 до 12 місяців, починаючи відсьогодні".

При цьому колективний Захід не раз наголошував, що не втручатиметься у війну України проти росії через надання своїх військовослужбовців. Було вирішено зійтися на регулярних постачаннях зброї українським військовослужбовцям — з якими останнім часом є невеликі проблеми.

Та й можливість створення саме що військово-повітряної коаліції між країнами трохи дивує на тлі того, що нещодавно у Вашингтоні спростували можливість отримання Україною нових бойових літаків. При цьому інше озброєння Штати планують продовжити надавати ЗСУ.

Теги:
#Україна #США #Росія #Війна