Українські військові можуть атакувати ще за одним напрямком: карта боїв в Україні

Атаки росіян продовжуються, обстріли не вщухають на півдні та сході України

Українські військові продовжують позиційні бої в Херсонській області та завдають ударів по скупченням окупантів та вузлам забезпечення. Бойові дії йдуть на заході та півночі Херсонщини.

В Інституті вивчення війни повідомляють, що атаки українських сил можливі у західній частині Запорізької області. Росіяни при цьому продовжують тиснути на сході – атакували біля Бахмута, а також від окупованого Донецька.

Карта боїв в Україні

Схід України

На лінії Ізюм-Слов’янськ, а також біля Сіверська штурмів не помічено. У районі Бахмута ситуація інша — ворог знову атакував із північного сходу та півдня. Наступи відзначені біля Веселої Долини, Кодеми, Зайцево, Соледара.

На північ та південний захід від Донецька окупанти продовжують спроби просування. Їх відзначили навколо Авдіївки, Мар’їнки. В області продовжуються артилерійські обстріли.

Карта боїв на сході

Харків

На північному сході області ворожих атак не відзначено, обстріл не припиняється.

Карта боїв навколо Харкова

Південь України

Аналітики вважають, що українські військові можуть проводити локальні атаки вздовж лінії фронту на заході Запорізької області, щоб завадити розгортанню ворожих військ. Окупанти продовжують атакувати українські позиції як на лінії фронту, так і в тилу на півдні України.

Офіційних даних про українські наступи небагато — відомо, що йдуть позиційні бої і Україна завдає артилерійських ударів по російським позиціям. Є свідчення успішних ударів українських сил у західній та центральній Херсонщині, окремо відмічено руйнування мосту у Новій Каховці. Російські джерела стверджують, що бої йдуть на північний захід від Херсона, на заході області в районі річки Інгулець та на півночі, біля кордону з Дніпропетровщиною.

Карта боїв на півдні

Раніше "Телеграф" повідомляв про успіхи використання БпЛА у війні проти росії та ефективне знищення техніки ворога. Російські війська намагаються компенсувати зруйновані мости через Дніпро наведенням понтонних переправ, але вони також ліквідовуються українськими військовими.