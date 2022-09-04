Окупантів "кладуть" авіацією та знищують їм переправи через Дніпро — ОК "Південь"

Росіяни в паніці, адже ЗСУ за допомогою вогню контролює їхні спроби перегнати техніку через Дніпро

На південних рубежах фронту вельми неспокійно — українці продовжують наступати, хоча ситуація подекуди й дуже складна. Проте наші захисники, як і раніше, чітко та методично знищують на тимчасово окупованій Херсонщині склади з боєприпасами, а також відрізають їм будь-які логістичні шляхи. Серед них і свіжонаведені понтонні переправи через річку Дніпро.

Більше деталей стало відомо зі зведення оперативного командування "Південь" від 4 вересня. Військові наголошують, що ситуація може ще більше ускладнитися, адже противник починає злитися і, щоб помститися за успіхи ЗСУ, б'є по мирних українців із ще більшим розлюченістю, ніж раніше.

Лише напередодні ворог вдарив ракетами по Миколаївщині (внаслідок чого загинула 8-річна дитина), а також використала для атак на цивільне населення авіацію та артилерію. Військовим додатково дісталося ще й вогню з мінометів, танків та РСЗВ.

Наші хлопці теж не дрімають, тому кошмарять окупантів практичних їх методами. За суботу, 3 вересня, за російськими зосередженнями військової сили та різними складами було завдано близько 24 серйозних ударів за допомогою авіації.

Також продовжується методичне знищення ворожих солдатів та техніки. За останню добу армія Росії втратила на південному відрізку фронту не менше 138 солдатів, а також дев’ять танків, РСЗВ "Ураган", гармату-гаубицю 152-го калібру, гаубицю "Мста-Б" та 18 броньовиків. Додаткові приємності — пошкоджена поромна переправа поряд із Бериславом та мінус склад із БК у Баштанському районі Херсонської області.

Місця, де знищили склад та пошкодили переправу

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які прогнози на тривалість контрнаступу ЗСУ на півдні дає голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Одразу зазначимо — конкретних дат чиновник не назвав, але помітив кілька цікавих моментів.